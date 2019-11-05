Заявления Трубы о временном приостановлении расследования дел Майдана не имеет ничего общего с требованиями потерпевших, - Закревская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Закревская отметила: "Напомню. Заявление Романа Трубы не имеет ничего общего с требованиями потерпевших и АКГ (Адвокатская консультативная группа).

Наша редакция поправки в закон о ГБР, обеспечивает постоянство расследование по делу Майдана, а не дает бесконтрольные права директору ГБР. Там есть очень четкий критерий для тех, кого мы просим назначить в ГБР по упрощенной процедуре - не менее 4-х месяцев входить в следственную группу или группу прокуроров в уголовном производстве передаваемых по подследственности в ГБР. Его нельзя обойти "задним числом" или как-то сфальсифицировать.

"Переходные положения:

Для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований уголовных производств, следователи национальной полиции, органов прокуратуры, прокуроры, в том числе территориальных прокуратур, могут быть назначены или переведены в Государственное бюро расследований без обязательного проведения конкурса в случае, если они проводили досудебное расследование (не менее 4-х месяцев входили в состав групп следователей и прокуроров) по уголовным производствах, подлежащих передаче по подследственности в Государственный бюро расследований, но не позднее чем 11.01.2020 г. ".

И именно эти следователи является "наполнением" для того структурного подразделения, которое мы просим создать для расследования дел Майдана и на какой увеличить штат ГБР.



Привязка к группе следователей или прокуроров исключает "ручное" бесконтрольное протягивания "своих людей" на должности. И обеспечивает именно и только декларируемую цель исключения - постоянство расследование.

И так, если этого не сделать, тогда последствия будут катастрофическими для следствия по делам Майдана.

И эта проблема и разговор возникла не сегодня. А два года назад. И год назад уже было предложено решение. И уже полгода назад заинтересованные стороны включая будущими законодателями согласились с таким планом.

Какое другое решение видят? Забить на расследование дел Майдана? - это не решение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи ГПУ, которые вели дела Майдана, перейдут в ГБР и продолжат расследование, - Труба