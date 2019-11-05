В Киеве налоговой милицией разоблачена схема незаконного импорта мобильных телефонов и оргтехники с оборотом более 50 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа должностных лиц местных компаний, которые ввозили в Украину вне таможенного контроля мобильные телефоны и оргтехнику китайского производства. Сертификацию указанной продукции на территории Украины проводили на основании поддельных документов или вообще не проводили.

В дальнейшем незаконно импортируемые товары реализовывали конечным потребителям на территории Украины через сеть интернет, в т.ч. через специализированный интернет-магазин, пользуясь для доставки товара услугами одной из логистических компаний.

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При этом конечные потребители оплачивали полученные товары через сервис финансовой компании в адрес подконтрольных фигурантам ФЛП, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Такие действия позволяли злоумышленникам скрывать реальные объемы доходов и уклоняться от уплаты налогов.

По результатам санкционированного обыска, проведенного в торговом павильоне г. Киева, где в т.ч. осуществлялось хранение и реализация товара, из незаконного оборота изъято 254 смартфона и 1016 гаджетов (браслеты, гарнитура Bluetooth, Wi-Fi-усилители, пауэр-банки, колонки, наушники, весы электронные, роутеры, беспроводные зарядки, ТВ-приставки, моноподы и т.д.) известных торговых марок общей ориентировочной стоимостью около 2,7 млн гривен, а также штампы подконтрольных СПД, черновые записи, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

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В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество и документы.

Продолжается следствие.