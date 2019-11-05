Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами

Его утверждение ударит, прежде всего, по малому и среднему бизнесу. Об этом идет речь в обращении Украинской ассоциации вторичных материалов и ОП "Укрметаллургпром" к главе Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко, пишет Обозреватель.

Среди главных рисков предложенного к рассмотрению в парламенте законопроекта авторы обращения называют коррупционную составляющую в процессе управления операциями с металлоломом, что, в том числе, связано с увеличением количества процедур разрешительного характера. Ведь вместо отмененного в 2015 году лицензирования хоздеятельности по заготовке и переработке металлолома цветных и черных металлов предусмотрено введение целого ряда разрешений, уведомлений, заключений.

Как говориться в письме, целью данного законопроекта является усовершенствование системы управления отходами в Украине. Однако, распространяя действие нового законопроекта на операции с металлоломом, его разработчики значительно усложняют процесс его сбора и переработки.

"Процесс управления металлоломом становится значительно зарегулированным и имеет высокие коррупционные риски", - убеждены авторы обращения, которые акцентируют внимание главы экологического комитета на том, что под действие законопроекта подпадают все без исключения операции с металлоломом.

Они также делают акцент на том, что данный законопроект противоречит действующему Закону Украины "О металлоломе", который сейчас регулирует проведение операций с металлоломом.

Подписанты обращения также подчёркивают, что предложенный законопроект ударит, прежде всего, по малому и среднему бизнесу.

Кроме того, по их мнению, он не отвечает ряду международных норм и существующих практик ЕС, в частности, нормам Базельской конвенции в части контроля за трансграничными перевозками отходов.

"Этот законопроект значительно повлияет на рынок операций с металлоломом, приведет к замедлению экономического развития малого и среднего бизнеса и внедрит новые коррупционные модели прохождения разрешительной системы в государственных органах", - сказано в обращении.

В связи с этим, представители бизнеса, подписавшиеся под данным обращением, предлагают урегулировать вопрос управления металлоломом с помощью внесения изменений в Закон Украины "О металлоломе", гармонизируя его при этом с нормами европейского законодательства. А для проведения качественной работы над необходимыми изменениями в рабочую группу при профильном комитете ВРУ призывают включить представителей предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой металлолома.