Отец Гандзюк: Обещаний по делу Кати было много и от прошлой власти, и от нынешней. Но конкретных действий пока не вижу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН"



3 ноября первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков заявил, что подозреваемый в причастности к организации убийства Алексей Левин платил деньги за молчание родным других фигурантов дела.



"Кроме заявления СБУ, других сведений по этому поводу у меня нет. Вполне возможно, что организаторы впоследствии поддерживали родственников исполнителей убийства, чтобы они молчали. Сыграло ли это какую-то роль в расследовании – не знаю. Была также информация, что [глава Херсонского облсовета Владислав] Мангер и его родственники передавали деньги Левину. При выезде из страны он прошел по "зеленому коридору" и не мог взять с собой больше $10 тыс. А ему же за что-то там жить надо. Он уже девять месяцев как не в Украине", – отметил Гандзюк.



Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на акцию "Год без Кати", которая состоялась в Киеве 4 ноября.



"Надеюсь, Зеленский сдержит обещание, что заказчиков и организаторов убийства Кати найдут и накажут. Я приглашал его прийти на вчерашний вечер памяти, но он не пришел. Заявлений и обещаний очень много как от прошлой власти было, так и от нынешней. Посмотрим. Конкретных действий я пока не вижу. Вчера я общался со многими людьми, мне сочувствуют. Они считают, что Катя – это уже символ. А то, что произошло, – системное явление в нашем обществе. И многие считают это красной чертой. Если этот Рубикон не будет перейден, если не накажут заказчиков, то наша страна, наверное, не сможет дальше развиваться. Это индикатор: будет у нас настоящая демократическая страна или не будет", – резюмировал отец убитой активистки.





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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

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28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

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15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.