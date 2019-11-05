С начала суток враг трижды нарушал режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, враг открывал огонь по позициям ВСУ у Водяного в Приазовье (из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Старогнатовки (из крупнокалиберных пулеметов) и Лебединского (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ 25 минут обстреливали из гранатометов позиции ВСУ под Водяным и Лебединским, - Минобороны

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, 4 ноября враг за сутки 20 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию, минометы и вооружение БМП. Потерь нет.