Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову - министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019 ", - сказал Зеленский во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады, состоявшейся в Офисе президента.

Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий. Кроме того, министерство должно до конца 2019 года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций. "Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", - отметил Зеленский.

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Президент поручил Минэкономики до 31 декабря подготовиться к введению рынка земли.

"Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме", - подчеркнул Президент.

Зеленский также отметил, что Минэкономики должно до конца текущего года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаний.

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Министру финансов Оксане Маркаров Президент поставил задачу до 31 декабря 2019 создать благоприятные условия для предпринимателей путем подготовки законопроекта, направленного на внедрение двухлетнего моратория на проведение проверок СПД и смягчения их ответственности за нарушение установленного порядка представления в органы контроля отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также до марта следующего года Министерство финансов должно упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.

Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до 31 декабря 2019 года. Также Минекоенерго до конца текущего года должно упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

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К 30 апреля 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды должна реформировать угольную отрасль. Кроме того, согласно заданию Президента, к концу следующего года Минекоенерго должен подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.

Министру инфраструктуры Владиславу Криклию Президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах. Также Криклий должен до 30 июня 2020 года утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 годы и начать подготовку к конкурсам.