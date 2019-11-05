Зеленский поручил до конца года ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

Соответствующее задание Зеленский поставил перед министром развития общин и территорий Украины Аленой Бабак на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский отметил необходимость перевести предоставления административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Также нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документами и отмену декларации готовности объекта к эксплуатации.

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Президент Украины поставил задачу министру юстиции Украины Денису Малюське. Среди них - внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ. Также Малюська должен до конца июня 2020 года обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров к 31 декабря 2019 должен обеспечить внедрение первого этапа проекта "еМалятко".

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