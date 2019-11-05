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05.11.19 20:09

Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба

Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк может возглавить структурное подразделение Государственного бюро расследований, которое будет заниматься расследованием преступлений на Майдане.

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Об этом 5 ноября во время брифинга сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".

"В ближайшее время будет создано в ГБР отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься расследованием уголовных производств дел Майдана. Если Горбатюк изъявит желание принять участие в конкурсе — пожалуйста. Но условия для всех равные… Лично мне Горбатюк не говорил, что хочет быть руководителем структурного подразделения ГБР", – сказал Труба.

21 октября в ГПУ сообщили о ликвидации управления спецрасследований ГПУ, которое расследовало преступления на Евромайдане. Его возглавлял Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече с Зеленским: "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать". ВИДЕО

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