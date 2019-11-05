У Госгеокадастра заберут полномочия и превратят в техническую функцию, - Милованов

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы уже отстранили и уволили более десятка региональных начальников. Каждую неделю у нас совещания, на нескольких я был. 11 октября я лично с Высоцким (Тарас Высоцкий - заместитель Милованова в министерстве, который отвечает за аграрное направление. – Ред.) проводил совещание. Геокадастр, "Укрспирт", Государственная продовольственная служба – это было все вместе. Мы мониторим, где есть проблемы, меняем руководителей, потому что люди быстро умеют выстраивать схемы. Мы сейчас открыли конкурс на руководителя Геокадастра. Открываем конкурсы на местах. Это займет определенное время", - отметил чиновник.

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По его словам, до проведения конкурсов Министерство отслеживает появление "красных флагов", если видят - меняют "людей временных на других временных".

"Кроме того, у Геокадастра нужно забрать полномочия. Он должен превратиться в техническую функцию. Второй параллельный процесс - это его наполнение и прозрачность", - подчеркнул Милованов.

Он также уточнил, что в Службе уже поменяли более 10 региональных менеджеров.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.