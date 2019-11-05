Жеваго хотел встретиться по руде, но налоги - это не ко мне вопросы, это решение Верховной Рады, - Милованов

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, собственник горнодобывающей компании Ferrexpo (Полтавский ГОК) Константин Жеваго хотел встретиться относительно законопроекта №1210, увеличивающий ренту на добычу железной руды.

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"Но налоги – это не ко мне вопросы. Это решение Верховной Рады", - отметил чиновник.

В целом, по его словам, к нему никто из олигархов не приходил и не звонил, чтобы о чем-то договориться.

Напомним, 9 октября Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит". Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка. 5 нобяря директор ГБР Роман Труба сообщил, что Жеваго скрывается в одной из стран Европы.

В то же время Тимофей Милованов обратился к парламентскому Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением пересмотреть ряд положений скандального законопроекта №1210. В частности, он предложил пересмотреть предложенные законопроектом подходы к начислению ренты на железную руду и увеличение рентных платежей.

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