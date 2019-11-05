Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать, олигархи загнали большие предприятия в долги, - Милованов

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Он согласился, что большие предприятия - "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), "Центрэнерго", "Сумыхимпром" - загнаны в долги олигархами. По мнению чиновника, сейчас нужно фиксировать активы.
"Надо фиксировать активы и убытки, чтоб они еще хуже не становились. Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать. У меня нет сильного ответа на этот вопрос.
Посмотрим, что будет по земле происходить, потому что там "черного" тоже хватает, посмотрим, что по "Укрспирту" происходит. Если рынок земли проходит хорошо и идет детенизация, если все это работает, то я думаю, что приватизацию тоже можно будет сдвинуть с места", - отметил Милованов.
В то же время, он напомнил, что президент Владимир Зеленский распорядился на начало-середину следующего года вывести что-то на приватизацию.
"Все большие предприятия с серьезными проблемами. Одно министерство ничего не сможет сделать. Это должна быть операция от премьера и президента вместе с правоохранительными органами, с парламентом. Возможно, необходимо законодательно чистить. Возможно - признавать потери в одних местах и то, что остается разбивать, продавать", - предположил глава министерства.
Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.