Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать, олигархи загнали большие предприятия в долги, - Милованов

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Он согласился, что большие предприятия - "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), "Центрэнерго", "Сумыхимпром" - загнаны в долги олигархами. По мнению чиновника, сейчас нужно фиксировать активы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам

"Надо фиксировать активы и убытки, чтоб они еще хуже не становились. Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать. У меня нет сильного ответа на этот вопрос.

Посмотрим, что будет по земле происходить, потому что там "черного" тоже хватает, посмотрим, что по "Укрспирту" происходит. Если рынок земли проходит хорошо и идет детенизация, если все это работает, то я думаю, что приватизацию тоже можно будет сдвинуть с места", - отметил Милованов.

В то же время, он напомнил, что президент Владимир Зеленский распорядился на начало-середину следующего года вывести что-то на приватизацию.

"Все большие предприятия с серьезными проблемами. Одно министерство ничего не сможет сделать. Это должна быть операция от премьера и президента вместе с правоохранительными органами, с парламентом. Возможно, необходимо законодательно чистить. Возможно - признавать потери в одних местах и то, что остается разбивать, продавать", - предположил глава министерства.

Также читайте: Госбюджет-2020: Кабмин рассчитывает получить от приватизации 12 млрд грн

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.