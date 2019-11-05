При продаже "Мотор січі" у китайских инвесторов надо гарантированно забрать блокирующий пакет акций, чтобы не допустить ликвидации предприятия в будущем, - эксперт Слободянюк

Об этом он заявил в коммментарии для Цензор.НЕТ.

Слободянюк отметил: "Мы должны быть уверены, что технология останется в Украине и завод купили не для того, чтобы его угробить. Что часто бывает причиной выкупа контрольных пакетов? Как убедиться в благих намерениях Китая? Пусть китайская сторона гарантирует через дополнительный "cash in" в завод свои серьезные и благие намерения. Сколько? Пусть предложат.

В этой сделке участвовало много компаний, я такое видел уже много раз: они со временем объединяются в одну компанию для тотального контроля над тем, что купили. Поэтому Украине выгодно вести сейчас политику затягивания бесконечных переговоров до тех пор, пока Китай не прийдет с раскрытыми картами и не предложит вернуть часть акций государству. Сколько? Думаю, процентов 20 Китай сможет себе позволить: чтобы остаться в легальной сделке, которую подтвердит и гарантирует новая украинская власть".

Эксперт продолжил: "Зачем стране эти проценты? Чтобы иметь блокирующий пакет, на случай если будем понимать, что Китай действует не в национальных интересах. Без этих двух параметров сделки - 1) справедливый cash in, инвестиции в саму компанию, предположим 100 миллионов долларов дополнительные, 2) возврата части процентов государству.

Этот процесс может затянуться на годы. А как мы все понимаем: это не выгодно ни Китаю, ни Украине (Китай, как стратегический партнёр не будет помогать тому, кто в подвешенном состоянии ). Кому же это будет выгодно? Только Америке и по нулевой цене. А вот это если это все возьмёт и предложит Китай?!"

"Тогда мы и проверим, насколько политически давит США на новую власть и как последняя умеет делать правильный арбитраж. Где для арбитража нужна позиция субъектности и четкость ожиданий. Украина должна показать, что играет в собственных инвестиционных и стратегических интересах", - резюмировал эксперт.

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Максим Слободянюк- эксперт в международных сделках m&a (пер. слияния и поглощения). Максим - основатель Nika tech holding (nikatech.net) - международная инвестиционная компания, в которой 13 лет занимаются разработкой, покупкой продажей технологий и технологических компаний на рынках Китая, Японии, Америки, Европы, СНГ. Компания также инвестирует в технологические компании в Украине, у которых глобальная дистрибуция (их продукты и технологии используются по всему миру). Участвовала в сделках с Facebook, Google, QQ (China), Yahoomobage (Japan)

Также Максим ученый, который отмечен как Лучший молодой изобретаться мира (Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2006 г в Женеве)