Зеленский дал поручения министрам в сфере здравоохранения, социальной политики, образования и культуры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров, состоявшейся в Офисе Президента, глава государства поручил министру социальной политики Юлии Соколовской обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Кроме того, Зеленский считает необходимым, чтобы до 31 января 2020 года Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечило создание и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации.

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Президент также поставил задачу министру образования и науки Анне Новосад. В частности, до конца года должна быть сформирована законодательная основа для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечен полноценный запуск работы Национального фонда исследований.

Кроме того, Зеленский поручил Министерству культуры, молодежи и спорта до конца года разработать законопроект о информационном пространстве Украины.

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