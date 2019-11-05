Чиновникам Минобороны генерал-майору Марченко, Капинус, Почтаренко, Саковцу и Комырянскому объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов, - источник

Как сообщил источник Цензор.НЕТ подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Пыковец и Комырянский.

"Они тексты подозрения уже получили, в пятницу им будут избирать меру пресечения", - сообщил источник.

"Я так понимаю, это только начало. Будут еще подозрения выдвигаться по мере поступления материалов дела", - добавил собеседник.

По данным источника, могут объявить еще как минимум 7 подозрений в этом деле.

Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.

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