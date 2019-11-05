Украина продолжит гармонизацию энергетического законодательства в соответствии с нормами Евросоюза, - Дмитрий Кулеба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Вице-премьер подчеркнул, что Кабмин продолжит работу по гармонизации украинского законодательства в соответствии с европейскими нормами в энергетической сфере, особенно в вопросах транзита.

"Дальнейшая имплементация обновленного так называемого "энергетического" Приложения (XXVII) к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС приближает нас к главной цели - полной интеграции рынков газа и электроэнергии", - заявил Кулеба, добавив, что в повестке дня - создание механизма оценки проектов законов европейской стороной относительно их совместимости с правом ЕС, а также совместного мониторинга принятых актов.

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По его словам, это единственный путь обеспечить энергетическую безопасность Украины. В этом контексте Кулеба особо отметил угрозы, которые несет с собой строительство газопровода "Северный поток-2" для всего региона.

"Мы приветствуем имплементацию обновленной "газовой директивы", которая предусматривает применение правил газового рынка ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разъединения и прозрачность) к газопроводам в и из третьих стран", - заявил украинский чиновник. Он отметил, что в некоторых европейских столицах, к сожалению, пока не хватает понимания угроз, которые несут энергетические проекты Кремля для стабильности и мира в Европе.

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