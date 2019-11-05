Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.11.19 22:17

Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов

Министерство образования и науки (МОН) временно приостановило аттестацию украинских вузов в этом году для донабора экспертов в комиссию по аттестации.

минобразования

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.

Аттестация университетов продолжится в начале 2020 года.

По словам главы МОН Анны Новосад, в следующем году базовое финансирование науки в вузах увеличится со 100 млн до 400 млн грн.

Новосад отметила, что Минобразования предложит Кабмину перераспределить 100 млн грн, предусмотренные на базовое финансирование в этом году, на дофинансирование пилотного проекта по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в университетах. На данный момент таких центров в Украине открыто 14.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100