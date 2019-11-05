Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.



Аттестация университетов продолжится в начале 2020 года.



По словам главы МОН Анны Новосад, в следующем году базовое финансирование науки в вузах увеличится со 100 млн до 400 млн грн.



Новосад отметила, что Минобразования предложит Кабмину перераспределить 100 млн грн, предусмотренные на базовое финансирование в этом году, на дофинансирование пилотного проекта по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в университетах. На данный момент таких центров в Украине открыто 14.

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