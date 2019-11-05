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05.11.19 22:17

Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником конфликта на Донбассе, - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что Россия своими действиями препятствует мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

линкявичус

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Министр отметил, что разведение сил в районе Золотого, которое проходит сейчас - это чувствительный момент. А перемирие на Донбассе, напоминает глава МИД Литвы, снова не соблюдается.

"Все это как бы отодвигается и сразу же критика со стороны России, что невозможно договариваться. К этому надо с одной стороны привыкнуть, с другой - очень твердо держаться. Самое большое препятствие этому процессу - то, что Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником этого конфликта. Хотя официально они такими не считаются", - сказал Линкявичус.

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При этом он констатировал, что РФ, несмотря на обещания помощи в урегулировании ситуации, делает наоборот.

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