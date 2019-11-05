США предоставили военную помощь Украине в обмен на обязательство начать расследование против Байдена, - посол США Сондленд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованных Конгрессом США показаниях Сондленда в рамках расследования по импичменту Трампа, пишет New York Times.

"Свидетельство г-на Сондленда дало несколько важных новых подробностей, помимо рассказа, который он дал в ходе 10-часового интервью в прошлом месяце. Он предоставил более подробное описание своей собственной роли в предупреждении украинцев о том, что им необходимо выполнить запросы на проведение расследований, которые требует личный адвокат президента Рудольф В. Джулиани. К началу сентября, по словам г-на Сондленда, он убедился, что военная помощь и встреча в Белом доме были обусловлены тем, что Украина взяла на себя обязательство провести эти расследования", - говорится в публикации.

В обновленных показаниях Сондленд рассказал о том, как он обсуждал предоставление взаимных гарантий с помощником президента Украины Андреем Ермаком в кулуарах встречи 1 сентября между вице-президентом Майком Пенсом и Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Я сказал, что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет до тех пор, пока Украина не предоставит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель", - сказал Сондленд.

По словам Сондленда, он заявил, что считает приостановку помощи Украине в размере 391 млн. долл. США, которая была одобрена Конгрессом, было "опрометчивым", хотя он не знал "когда, почему или кем" помощь была приостановлена". Но он сказал, что пришел к выводу, что помощь была связана с расследованиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заставлял дипломатов помогать переговорам Джулиани с представителями украинской власти, - Сондленд

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа подтвердил, что американский президент лично приказал приостановить оказание Украине военной помощи.