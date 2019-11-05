Джулиани продвигал Трампу негативные истории об Украине, - в Конгрессе США обнародовали показания Волкера

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Волкер, в частности, рассказывал о том, что на одной из встреч с Джулиани призвал его не доверять бывшему генпрокурору Украины Юрию Луценко. Он отметил, что уверял Джулиани, что Луценко "не заслуживает доверия" и не стоит "слушать, что он говорит".

Что касается экс-вице-президента США Джо Байдена, то Волкер рассказал о своем отношении по поводу его давления на украинскую власть для увольнения экс-генпрокурора Виктора Шокина. Волкер отметил, что считает, что в этом случае Байден "выполнял политику США, и что было довольно понятным на международном уровне, что это была правильная политика". В вопросе расследования его деятельности, Волкер сообщил, что не верит в возможные преступления Байдена.

"И я сказал Руди впервые, когда мы сели поговорить, что мне просто не верится, что деньги или вещи для его сына или что-то такого плана будет влиять на Джо Байдена и его обязанности на посту вице-президента. Я знаю его давно, он человек добродетельный, и это (расследование – ред.) не заслуживает доверия", - пояснил экс-спецпредставитель.

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По его словам, Трамп в мае считал, что украинцы "коррумпированные и ужасные" и он "не хочет тратить время на это". Однако, он вместе с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом активно призвал Трампа провести встречу с новым украинским президентом, потому что он может побороть все те вещи, которые беспокоят американского президента, однако Трамп не поверил этому и был скептически настроен. Он также фактически дал "рекомендацию" Украине – говорить с Джулиани.

Сам Волкер негативно говорит о влиянии Джулиани на Трампа. Он отмечает, что именно Джулиани формировал негативное отношение Трампа к Украине, о чем бывший спецпредставитель рассказывал Зеленскому и руководителю Офиса президента Андрею Богдану во время встречи в Канаде.

"Негативные истории об Украине, которые продвигал Джулиани, были проблемой. На мой взгляд, это мешало нашим возможностям строить отношения так, как мы должны были делать", - подчеркнул Волкер.

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Впоследствии Волкер объяснил свои переписки относительно заявления, которое должен был сделать Зеленский по поводу преодоления коррупции в Украине для того, чтобы в Штатах могли назначить дату встречи Трампа и Зеленского. По его словам, Ермак послал ему текст этого заявления, однако в нем не было ни слова о расследовании относительно Burisma и возможного вмешательства Украины в выборы 2016 года в США. Волкер отметил, что показал этот текст Джулиани, который отметил, что если в нем нет упоминаний про эти два пункта, то это заявление "не будет вызывать доверия". Тогда бывший спецпредставитель переспросил Джулиани, будет ли достаточно того, если все заявление останется таким же, а просто в конце добавится упоминание о Burisma и выборах 2016 года, на что Джулиани ответил утвердительно.

Эти предложения Волкер передал Ермаку, на что тот спросил, присылали ли США официальный запрос о расследовании возможного вмешательства Украины в американские выборы. Волкер попросил времени узнать относительно этого, и установил, что Штаты этого никогда не делали. Поэтому Ермак озвучил мнение, что, если США не направляли официального запроса, то это "совсем другое дело". Волкер согласился с этим.

"И мой комментарий к нему был, что я думаю, это веские причины. И, кроме того, я просто считаю, что важно избегать всего, что выглядит так, якобы это может повлиять на нашу внутреннюю политику, и это могло бы произойти. Поэтому просто не делайте этого. Поэтому я сказал Андрею, я согласен с вами, не делайте этого", - объяснил Волкер.

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Напоследок он отметил, что в конце концов идея с публичным заявлением Зеленского "умерла", потому что Украина не хотела вспоминать вопрос Burisma и выборов 2016 года.

"Она умерла. Я имею в виду, - только мы начали видеть темп взаимодействия с Украиной, у нас сразу возникло ощущение, что Руди не будет убежден, что это (заявление – ред.) что-то значит, и, следовательно, не передаст положительный сигнал президенту, если он не скажет о Burisma и 2016 году. Я согласился с украинцами, что они не должны этого делать, и фактически сказал им, просто закиньте это, подождите, пока у вас не будет своего генерального прокурора. Давайте работать над такими существенными вопросами, как помощь в сфере безопасности и прочее. Давайте просто сделаем это. Итак, мы забросили это", - объяснил Волкер.

Что касается замораживания предоставления Украине военной помощи, то бывший спецпредставитель рассказал, что узнал об этом за несколько дней до разговора Зеленского и Трампа. Он пытался найти причину этой задержки, которая, по его мнению, была "необычной", однако во время разговоров с рядом чиновников, ни один не смог назвать конкретной ее причины. Волкеру так и не удалось узнать, почему военная помощь Украине была временно заморожена.

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Однако, бывший спецпредставитель организовал первую телефонную беседу между Джулиани и помощником президента Зеленского Ермаком. Он отметил, что после этого разговора Джулиани выступил за проведение телефонного звонка между Зеленским и Трампом, который состоялся всего через несколько дней.

По словам Волкера, он был удивлен содержанием разговора Трампа и Зеленского, а сама беседа была "крайне неудачной".

"Это вновь создало проблему, когда все то, что мы стараемся сделать для продвижения двусторонних отношений, усиление нашей поддержки Украины, укрепление позиций против России, теперь затягивается внутриполитическими дебатами в США, внутриполитическим нарративом, что омрачает это. И я считаю, что это было крайне неудачно для нашей политики в отношении Украины", - пояснил он.

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На вопрос, считает ли он, что в этом разговоре Трамп действительно просил у Зеленского нечто, что могло повлиять на внутреннюю политику США, Волкер ответил утвердительно. По его мнению, об этом говорилось в призыве Трампа связаться с генпрокурором США. Он также отметил, что Ермак присутствовал во время разговора Трампа и Зеленского.