Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Назначить Эндрю Романа Мака Советником Президента Украины, вне штата (по согласию)", - говорится в указе, подписанном 5 ноября.

По данным СМИ, Мак получил свидетельство адвоката от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году.

По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании. Он намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.

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Сейчас Мак является сотрудником юридической фирмы "Астерс", возглавляет офис в Вашингтоне, США. Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.