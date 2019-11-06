Основной риск они видят в том, что не пройдут проверку на добропорядочность, - Рябошапка о прокурорах, отказавшихся проходить переаттестацию

Об этом он заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"У многих прокуроров есть свои наставники, владельцы или кураторы, которые их направляют. И аттестация как раз может быть одним из инструментов, который поможет выявить контролируемых прокуроров и избавиться от них", - считает генпрокурор.

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По его словам, большинство не рискнуло идти на аттестацию.

"Многие из них боятся проверки на добропорядочность - последнего этапа аттестации. Кое-кто решил, что устал и пошел, например, на пенсию. А большинство - просто не рискнули", - отметил Рябошапка.

В частности, именно с боязнью проверки на добропорядочность он связывает отказ проходить переаттестацию 218 прокуроров из ГПУ.

"При этом они вам скажут: "Мы не согласились, потому что это для нас унизительно. Мы - такие все правильные, компетентные, нам доверяет общество, защищали его от преступников, а нас зачем-то отправили на переаттестацию"", - добавил Рябошапка.

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Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек. 23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.