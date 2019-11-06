В Евросоюзе признают, что Украина сделала много для получения макрофинансовой помощи ЕС, - Кулеба

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на встрече с журналистами по итогам заседания Комитета ассоциации Украина - ЕС в Брюсселе заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Так он ответил на вопрос , каким образом дискуссии между Украиной и МВФ по условиям предоставления финансовой поддержки могут повлиять на получение макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Сегодня на встречах, которые у меня были, коллеги из Европейского Союза отмечали, что Украина действительно сделала очень много для получения макрофинансовой помощи ЕС. Вместе с тем они наблюдают за развитием нашего диалога с МВФ. Но я сегодня почувствовал очень сильную поддержку Украины и готовность наших европейских партнеров ее продолжать. Поэтому по состоянию на сейчас у меня очень позитивные впечатления по этому поводу", - отметил Кулеба.

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Напомним, ранее издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной сообщило, что Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе "ПриватБанка".

Впоследствии эту информацию опроверг Кабмин, подчеркнув, что поддерживает "рабочий процесс" с Международным валютным фондом.