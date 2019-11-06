Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.11.19 07:54

Туск решил не баллотироваться на пост президента Польши

Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что решил не баллотироваться в президенты Польши на выборах 2020 года.

туск

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он сказал в комментарии польским телеканалам Polsat News и TVN24.

"После глубоких раздумий я принял решение, что не буду кандидатом на ближайших президентских выборах", - сказал Туск.

По его словам, он решил объявить о своем решении так как время идет, а оппозиции нужно быстро определяться с соперником для нынешнего президента Анджея Дуды, который попытается в следующем году переизбраться на пост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша поможет Украине создать систему поддержки военных с боевыми психическими травмами

Туск добавил, что оппозиция может эти выборы выиграть, но для этого нужно выбрать кандидата, который не будет обременен багажом сложных и непопулярных решений, таких как есть за его плечами со времен, когда он был премьер-министром Польши (2007−2014 гг .).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100