Из-за повреждения газопровода 4 микрорайона в Кропивницком остались без теплоснабжения, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 ноября около 17:20 в г. Кропивницкий во время проведения земляных работ на территории ООО "Эллада-Трейд" (пр. Промышленный, 14а) поврежден газопровод диаметром 90 мм. Вследствие данного события пострадавших нет. От газоснабжения отключены юго-западнуюая котельную КП "Теплоэнергетик" и временно прекращено теплоснабжение 4 микрорайонов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Долг в 16 млн грн: 40 жилых домов в Киеве могут остаться без отопления

Отмечается, что 6 ноября с 8 часов планируется проведение ремонтно-восстановительных работ. Температура воздуха 11 градусов тепла.