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06.11.19 08:26

Израильтянка отказалась от обмена своей дочери из российской тюрьмы: "Моя дочь не будет разменной монетой!"

Яффа Иссахар, мать Наамы Иссахар, находящейся в заключении в России, обратилась к адвокатам Наамы с просьбой отозвать ходатайство в БАГАЦ против решения министра юстиции Амира Оханы.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает cursorinfo.co.il.

Как сообщил 5 ноября портал МАКО, речь идет о поданной ранее просьбе в Верховный суд Израиля отменить решение министра юстиции об экстрадиции российского хакера Алексея Буркова в США.

"Я приняла это решение после тяжелых раздумий. И все же я решила, что моя дочь не будет разменной монетой в руках русских", - пояснила Яффа Иссахар.

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Ка информировал "Курсор", 5 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы о возможном помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар.

В России гражданку Израиля и США приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Пескова спросили о возможности помилования на брифинге о рассмотрении петиции о помиловании Наамы.

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