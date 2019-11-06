Филатов: "Основной надсмотрщик - это закон, а не префект"

Об этом в интервью ZN.UA рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

"А зачем?Для этого есть правоохранительные органы и суды, — говорит Филатов. — Давайте еще придумаем опричника или смотрящего какого-нибудь. Есть действующее законодательство, согласно которому можно оспорить любое незаконное решение городской власти, — продолжает мэр. — Вон в Киеве суд взял и отменил решение местной власти о запрете продавать алкоголь после 23:00. Но здесь, кстати, надо разбираться. Кто-то нарушает предпринимательские права. А кто-то — права нации на оздоровление. К чему я говорю? К тому, что я не думаю, что в городах должны быть надсмотрщики. Основной надсмотрщик — это закон".

"Разве есть гарантии, что префект не будет "наблюдать" изнутри? Что у него не возникнет искушение? На самом деле это большая, сложная проблема, которую невозможно решить одним щелчком пальца. Невозможно к каждому приставить префекта, к нему аудитора, к аудитору — человека с палкой, а к последнему — расстрельную команду. Искусственно придуманный институт префектов — не выход. К тому же где гарантии, что префект не начнет откровенно злоупотреблять? Вот не понравился ему популярный мэр с высоким рейтингом. И он начнет его закидывать запрещающими распоряжениями. Травить, точнее", — завершил Борис Филатов.