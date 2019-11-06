РФ предлагает Нафтогазу отказаться от претензий в размере $22 млрд к Газпрому: "понять и простить", - Коболев

Об этом написал в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжают поступать новые заявления из РФ. Через средства массовой информации нам предлагают "обнулить взаимные претензии", российский газ по прямым поставкам — дешевле, чем по реверсу. Российская сторона предлагает Нафтогазу "обнулить" почти 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на около 7 миллиардов долларов. Итого - 22 миллиарда долларов - "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в медиа предложениях о встречных шагах России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?" - написал Коболев.

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Коболев напомнил, что Украина в соответствии с действующим контрактом имеет право получать российский газ по цене немецкого хаба, но Газпром отказывается осуществлять поставки.

"Нам предлагают вернуться к прямым поставкам газа из России и обещают цену меньше на 25%, чем мы имеем сейчас из Европы. По действующему контракту мы уже имеем право покупать российский газ по цене немецкого хаба. Газпром отказывается выполнять положения контракта. Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, почему-то получаются дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, ибо Газпром транспортирует газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, Газпром отказался поставлять газ", - подчеркнул Коболев.

Он отмечает, что Нафтогаз готов договариваться о продлении транзита и позиция НАК полностью совпадает с позицией Еврокомиссии, но российская сторона против.

"Россия – против, ее пугает "вакханалия в Стокгольмском арбитраже". Конечно, решение самого авторитетного европейского арбитражного суда можно назвать "вакханалией", но тогда возникает логичный вопрос - зачем Газпром в прошлом году первым инициировал в Стокгольмском арбитраже два новых процесса против Нафтогаза?" - подытожил Коболев.

Однако Нафтогаз готов к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита.

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"Будем и впредь настойчиво и эффективно защищать как национальные интересы, так и интересы Нафтогаза. Для Нафтогаза продолжения транзита российского газа является стратегической задачей. Но на эту проблему надо смотреть с точки зрения сухих цифр и фактов... Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Когда наши отношения с "Газпромом" удается сделать чисто коммерческими, баланс затрат существенно меняется в пользу Украины", - добавил Коболев.



