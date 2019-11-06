Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью работы, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LB.ua".

По словам генпрокурора, он лично сидел с Горбатюком и его коллегами, объяснял в течение нескольких часов, что такое аттестация, как и почему она происходит.

"То же делал Чумак несколько дней. А Горбатюк послушал и сделал по-своему. Как будто заранее был уверен, что именно так и поступит", - отметил Рябошапка.

Глава ГПУ считает, что Горбатюку был выгоден конфликт.

"Горбатюк и конфликт - это синонимы. Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но "Горбатюк" равно "конфликт". Постоянное создание себе образа жертвы дает возможность защищаться от всех", - сказал Рябошапка.

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Генпрокурор заявил, что его слова основываются на статистике работы Управления специальных расследований ГПУ, которое возглавлял Горбатюк.

"Из 14,5 тысяч томов дел, наработанных за 5,5 лет, 8 тысяч касаются событий на Майдане. А остальные - непонятно чего.Там - неизвестно что. То есть половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были", - объяснил Рябошапка.

Как сообщалось, 23 октября стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка с должности начальника управления специальных расследований. Сам Горбатюк заявил, что узнал об увольнении в телефонном режиме, считает такой приказ незаконным и намерен обжаловать его в суде.

В Генеральной прокуратуре Украины пояснили это увольнение тем, что возглавляемое Горбатюком управление будет реорганизовано. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Горбатюк уволен на основании п.9 ч.1 ст.51 закона Украины "О прокуратуре" (прокурор увольняется с должности в случае: 9) ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа. - Ред.).

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