Более трети жителей Украины не имеют сбережений "на черный день", - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: меньше, чем на месяц (10%), в месяц (12%) и на два месяца (11%).

На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

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По данным опроса Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такую ситуацию не попадали.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что со временем страна уменьшит объемы привлеченных заимствований, что поможет сократить государственный долг.