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06.11.19 09:43

Реестр арестованного имущества будет запущен до конца года, - АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что первый этап тестирования прототипа реестра арестованного имущества завершен, система будет запущена в исследовательскую эксплуатацию до конца года.

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Об этом сообщается на сайте АРМА, передает Цензор.НЕТ.

Глава АРМА Антон Янчук заявил, что 1 ноября был завершен первый этап испытаний прототипа реестра арестованного имущества, система будет запущена в исследовательскую эксплуатацию до конца года.

"Эта система позволит понять всем желающим, что происходит с арестованным имуществом", - отметил он.

По данным ведомства, в управление АРМА на основании судебных решений передано около 1500 активов, среди которых транспортные средства, недвижимость, единые имущественные комплексы и работающий бизнес. 

Также глава АРМА Янчук сообщил, что конкурсный отбор на должность управляющих будет транслироваться в прямом эфире, а объявления о продаже либо передаче в управление имущества должны дублироваться на специализированных сайтах.

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