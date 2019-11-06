Кабмин решил сократить 1770 должностей в Госстате, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости", - написал он.

По словам Дубилета, данная оптимизация проводится за счет сокращения подразделений районного уровня.

"С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", - ообщил он.

Также он отметил, что часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень.

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Кроме этого, по словам министра, Кабмин планирует упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество.

"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - добавил Дубилет.