Минэкономики прогнозирует рост средней зарплаты на 50% до 2022 года, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 1. 12 497 в 2020 году, 2. 14 187 в 2021 году, 3. 16 047 в 2022 году. Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 составляла 10 687 грн", - говорится в сообщении.

Отметим, в проект Государственного бюджета на 2020 год закладывается повышение минимальной зарплаты до 4723 гривен.

Напомним, вчера на презентации Государственного бюджета премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что бюджет предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн.

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