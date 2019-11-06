Помпео и Меркель могут обсудить ситуацию на Донбассе во время встречи, - Госдепартамент США

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США во время телефонной пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы постоянно говорим об Украине с нашими немецкими коллегами. Очевидно, мы и в дальнейшем будем подтверждать непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также любому новому импульсу для достижения мира на востоке Украины", - отметил американский дипломат.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы "сохранять давление на Россию и заставить ее выполнить свои обязательства по Минским соглашениям". Кроме того, отметил представитель Госдепа, США хотели бы видеть полное восстановление суверенитета Украины.

"Это может быть одной из тем на переговорах (Помпео и Меркель. - Ред.), учитывая определенные шаги, сделанные в течение последних недель, в частности, со стороны президента Зеленского", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.