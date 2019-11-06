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06.11.19 10:39

Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы "усталости" жилого фонда в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Фейсбук поддержал коллегу из Днепра Бориса Филатова в вопросе срочного решения проблемы критической изношенности жилого фонда в Украине

Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы усталости жилого фонда в Украине 01

Об этом передает корреспондент "НМ".

Напомним, что мэр Днепра, комментируя коммунальную аварию в Киеве, а также весь негатив, вылитый на киевского градоначальника, заявил, что во всех украинских городах есть глобальные проблемы с инфраструктурой. И в любой момент подобная авария может повториться и в Одессе, и в Днепре.

Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы усталости жилого фонда в Украине 02

"В Киеве прорвало "семисотку". Напорный коллектор.

Завтра может "устать" Днепр.

Честно.

С коллектором в 1200…

Послезавтра Одесса.

Вы разве не курсе, какие проблемы в Южной Пальмире с дамбой?", — отметил Филатов.

Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы усталости жилого фонда в Украине 03

Городской голова Днепра в очередной раз заявил, что нужно принять Муниципальный Кодекс и разделить полномочия местного самоуправления и центральной власти.

"Уже четыре года, каждый Божий день, я кричу хоть Пете, хоть Вове, что жилой фонд изношен на 80 процентов.

Что критическая инфраструктура изношена критически.

Что обвал подъезда в Дрогобыче — это только начало.

Четыре года я кричу в пустоту…

А в ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен", — отметил Борис Филатов.

В ответ на пост днепровского коллеги Виталий Кличко написал:

"Серьезность и масштаб вызовов понимают те, кто ежедневно их преодолевает. Особенно после того, как обновлением инфраструктуры не занимались десятки лет. Во всех городах Украины".

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