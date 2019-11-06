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06.11.19 10:49

Украина и Азербайджан активизируют двустороннее сотрудничество по всем направлениям взаимного интереса, - МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече в Стокгольме обсудили перспективные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и других сферах.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили график визитов на высшем и высоком уровнях, а также вопросы взаимной поддержки в рамках международных организаций. Министры подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем углублении всеобъемлющего двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Во время встречи с обеих сторон была подтверждена твердая и безоговорочная взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана в рамках международно признанных границ.

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