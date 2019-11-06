Украинские перевозчики получат дополнительные 5 тыс. разрешений на автомобильные грузовые перевозки товаров в Польшу, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"В ноябре для стабилизации ситуации украинские перевозчики дополнительно получат 5 000 польских разрешений и 10 000 разрешений по предварительному обмену разрешениями на 2020 год для использования в 2019 году. Обмен разрешениями будем проводить исключительно на зеркальных условиях ", - сообщил Криклий.

Он отметил, что переговоры с Польшей об урегулировании ситуации с разрешениями на осуществление перевозок продолжаются.

"Предварительный обмен разрешений на 2020 год пока согласован на уровне 2019 - 160 000. Я настаивал и буду настаивать над установлением квоты на уровне 200 000. Следующая встреча с Министром инфраструктуры Республики Польша - в конце ноября. Будем давить дальше и информировать вас", - добавил Криклий.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук по телефону обсудил с премьер-министром Польши Моравецким автомобильные грузовые перевозки.

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