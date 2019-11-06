Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, глава государства подписал Указ №808/2019 "О Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов".

Указ Президента опубликован сегодня, 6 ноября.

Согласно тексту Указа, Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

Так, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины, Президент постановил:

1. Образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

2. Утвердить прилагаемые:

Положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов;

Персональный состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

3. Признать утратившими силу:

- Указ Президента Украины от 23 февраля 2016 № 61 "О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова";

- Указ Президента Украины от 12 декабря 2016 № 552 "Об изменениях в составе Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова";

Указ Президента Украины от 15 декабря 2017 № 421 "Об изменениях в составе Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова".

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов вошли:

Миський Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)

Бурмагин Александр Александрович - юрист (по согласию)

Влащенко Наталья Викторовна - журналист, продюсер (по согласованию)

Городецкая Ирина Олеговна - юрист (по согласию)

Гуменюк Наталья Петровна - журналист (по согласию)

Дуцик Диана Ростиславовна - общественный деятель (по согласию)

Елизаров Павел Александрович - продюсер (по согласованию)

Кречетов Максим Геннадьевич - журналист (по согласию)

Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель (по согласию)

Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор (по согласию)

Писанко Людмила Александровна - редактор (по согласию)

Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель (по согласию)

Tомиленко Сергей Антонович - общественный деятель, журналист (по согласию)

Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель (по согласию)

Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель (по согласию)

Как сообщалось ранее, за пять лет оккупации Крыма правозащитники зафиксировали более 300 случаев нападений, пыток, задержаний и других форм давления на журналистов.