Госбюджет-2020 не предусматривает средств на "государство в смартфоне", - Федоров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - сообщил министр.

По его словам, средства на реализацию цифровых проектов правительства планируют получать от международных партнеров в качестве технической помощи.

"В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь, влияние на увеличение бюджета на 2021", - добавил Федоров.

Ранее Президент Владимир Зеленский рассказал о планах сделать из Украины "государство в смартфоне", когда каждый гражданин с помощью телефона сможет контролировать власть и ее действия.

Будучи внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского, Федоров заявлял, что проект электронного правительства активно развивается в Украине последние четыре года, в течение которых было создано много электронных сервисов. Он выступил за внедрение единой системы авторизации и идентификации для получения онлайн-услуг.

Бывший первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив 31 мая заявлял, что в Украине онлайн предоставляют 125 публичных услуг.

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