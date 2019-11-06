Российской актрисе, которая выступала в оккупированном Крыму, запрещен въезд в Украину на 3 года, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ - актриса, которая прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированый ее страной Крымский полуостров", - говорится в сообщении.

За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

"Всего с начала года выявлено более 5тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий, составлен 4251 админпротокол", - отметили в Госпогранслужбе.

Кроме того, за это правонарушение 1314 иностранцам отказано в пересечении госграницы, а в отношении почти 915 - принято решение о запрете въезда в Украину. Также с начала 2019 года года запрет въезда в Украину получили 43 иностранца из числа деятелей культуры и искусства.

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