Главный белорусский госканал "Беларусь-1" покажет сериал "Слуга народа" с Зеленским

Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, передает Цензор.НЕТ.
"Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года", - говорится в сообщении.
Трехсезонный комедийный сериал общей продолжительностью 9,5 часов рассказывает о том, как простой человек из народа, школьный учитель Василий Голобородько внезапно становится президентом - благодаря случайному видеоролику, выложенному в интернете его учеником.
"Слуга народа" является лауреатом международных кинофестивалей в США, Германии, Украине, Южной Корее.
Белорусские зрители смогут увидеть сериал с понедельника по пятницу в 20:00. Первая серия выйдет 11 ноября.