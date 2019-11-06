Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт "Укрзализныци".

"В частности, сейчас задерживаются в пути поезда: № 11 Новоалексеевка - Киев на 50 мин. и № 103 Мариуполь - Киев на 2 часа. Также с задержкой около двух часов уже прибыли к месту назначения поезда №9 / 10 Мариуполь - Киев, № 80 Днепр - Киев", - сказано в сообщении.

Пропажу кабелей обнаружили прошлой ночью. Железнодорожники обратились в полицию. На участке проходят восстановительные работы.

"Укрзализныця" приносит пассажирам извинения за неудобства и сообщает, что актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях.

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