Из правительственного проекта бюджета к вечеру куда-то исчезли 15 млрд грн, - Гончаренко

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", член бюджетного комитета Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"На презентации бюджета Гончарук заявил, что расходная часть украинского бюджет составит сумму 1 триллион 195 миллиардов грн. А в поданном в Верховную Раду документе (который выложили на сайте ВР только что) указано черным по белому, что расходная часть — 1 триллион 180 миллиардов грн. То есть с 11.00 (время презентации) до 21.30 (когда проект бюджета наконец-то появился на сайте ВР) финансовая смета страны... усохла на 15 миллиардов грн!" - отметил нардеп.

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Алексей Гончаренко подчеркнул, что это либо сознательная манипуляция, либо грубая профессиональная ошибка, недопустимая для правительства технократов.