Второй случай заболевания дифтерией зафиксирован в Харьковской области, - Департамент здравоохранения ОГА

В Харьковской области зафиксировали два случая заболевания дифтерией. Об этом на брифинге рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Наталья Куфтерина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В течение семи лет в Харьковской области не было ни одного случая заболеваемости дифтерией. Сейчас зарегистрировано два случая: первый был в конце октября, второй - вчера, и этот случай еще не подтвержден лабораторно", - рассказала чиновник.

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Куфтерина сообщила, что сейчас в области достаточно вакцин. Она призвала жителей пройти бесплатную процедуру вакцинации у врачей, с которыми они заключили декларации.