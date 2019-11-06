Норвегия и Великобритания изъяли из своих каталогов российские навигационные карты территориальных вод Украины, - Криклий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечают в Мининфраструктуры, Россия незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты на территорию Украины, тем самым создавая угрозу мореходству в Черном и Азовском морях.

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"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR и IC-ENC изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262", - цитирует пресс-служба министра.

В свою очередь, руководитель Гидрографической службы Великобритании Тим Лоув в своем письме отметил, что Соединенное Королевство, а также другие партнеры из Европейского Союза не признают незаконной аннексии Крыма Россией.

"Гидрографическая служба Соединенного Королевства является агентством, которое подчиняется правительству Соединенного Королевства и придерживается политического курса, основанного на курсе ЕС о непризнании контроля России над Крымом. Курс ЕС предусматривает, что государства-члены, международные организации и специализированные агентства не признают никаких изменений статуса Крыма или черноморского портового города Севастополь и воздерживаются от действий, которые могут толковаться как признание", - цитирует пресс-служба Мининфраструктуры Лоува.

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При этом он заверил, что политика его правительства останется неизменной после выхода Великобритании из Евросоюза.