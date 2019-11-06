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06.11.19 12:24

В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения. ДОКУМЕНТ

Среди сотрудников Государственного бюро расследований распространяют график поздравления директора бюро Романа Трубы с днем рождения.

В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения. ДОКУМЕНТ

Фотографию документа обнародовало со ссылкой на источник издание УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, "сегодня среди отделов и управлений ГБР распространили график поздравления директора ГБР с днем рождения", и документ якобы называется "Поздравление директора".

"В нем расписано, в котором часу какой отдел должен прийти в кабинет Трубы с тем, чтобы поздравить его. В частности, на поздравление центрального аппарата ГБР отводится время с 10 до 12:00. Там подробно расписано, какой отдел и управление, по часам и минутам должен зайти к Трубе", - отметил источник.

На поздравления авторы этого документа отводят по 5 минут.

В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения 01

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Собеседник агентства рассказал, что такой документ раздали по всем отделам и управлениям, однако Трубы сегодня на работе нет. Он взял выходной.

"До сих пор у нас таких графиков не было. Если знаешь, что у кого-то день рождения, то хочешь поздравляй, хочешь - нет. Трубы сегодня на работе нет, взял выходной. Очевидно, будут поздравлять завтра. Вероятно, инициатором этой идеи стал кто-то из помощников директора", - добавил он.

Сегодня директор Государственного бюро расследований Роман Труба празднует день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

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