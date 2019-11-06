Оценочная миссия НАТО прибыла в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на страницу Миссии НАТО в Украине в Facebook.

"Еще неделя не прошла после визита Североатлантического совета НАТО в Украине, а Киев снова посещает делегация Альянса, теперь уже на экспертном уровне", - сказано в сообщении.

Так, 6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех ЦОИВ, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 г., которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в Альянсе.

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По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении ГНП-2019, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО.

11 декабря с.г. в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки ГНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки ГНП-2020, участие в котором примет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Годовая национальная программа Украина - НАТО будет максимально приближена к Плану действий по членству в НАТО.