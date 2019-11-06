Независимый оператор ГТС должен быть создан до конца года, - Зеленский

Соответствующее поручение Зеленский дал министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Владимир Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК Нафтогаз до 31 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

Вместе с тем Зеленский поручил Минэнерго упростить процедуры присоединения украинцев к электрическим и другим сетям.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Договоренности не выполнены. Успокойтесь, Вам еще рожать", - нардеп от "СН" Скороход расплакалась во время обсуждения закона о ГТС. ВИДЕО

Напомним, что 31 октября Верховная Рада приняла закон о проведении анбандлинга "Нафтогаза". За это решение проголосовал 341 депутат. В то же время в парламенте зарегистрировали законопроект об отмене этого решения, поэтому президент не может подписать этот закон.

Анбандлинг "Нафтогаза" — это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

Европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требуется разделить свою крупнейшую энергетическую компанию — "Нафтогаз" — и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

Также на Цензор.НЕТ: Мы запретим любое отчуждение газовой трубы, - Арахамия о законопроекте о создании независимого оператора ГТС

На подписании нового договора по европейским правилам настаивают Украина и ЕС. Это позволит в будущем легче решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях.