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06.11.19 12:33

В РФ предложили сформировать поименный список коллаборантов среди крымских татар во Вторую мировую войну

Пособник оккупантов, заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек предложил разработать документ на основании архивных данных с перечнем коллаборантов среди крымских татар в военные годы.

татары,крымские

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КрымSOS, об этом Бальбек в эфире оккупационного СМИ.

"Если мы говорим о чистоте исторической науки, то мы не должны тиражировать мифы, которые недостаточно изучены. Если взять цифры, которые есть в докладной записке заместителя наркома госбезопасности СССР Богдана Кобулова на имя Лаврентия Берии, там было сказано о 20 тысячах крымских татар, которые якобы воевали на стороне немецко-фашистских захватчиков. И 14 тысяч - это те, кто воевал против партизан. Но поименных списков нет", - заявил Руслан Бальбек.

В связи с этим "депутат" предлагает ученым изучить архивы и создать документ с поименным списком коллаборационистов.

"Эти данные нужны для экспертного сообщества, а не для публичной огласки, чтобы убрать спекуляцию на этой теме. Нужно понять, насколько немецко-фашистские оккупанты использовали национальный вопрос в своих целях. Уверен, что как только мы получим истинный документ с поименным списком коллаборационистов, то будем понимать, с какой правдой мы работаем", - отметил Бальбек.

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