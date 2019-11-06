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06.11.19 12:39

Со стороны Банковой попыток "свалить" Кличко больше не будет, - советник Кличко Бахматов

Советник мэра Киева Владимира Кличко Максим Бахматов утверждает, что команда президента больше не будет пытаться отправить главу КГГА в отставку.

Со стороны Банковой попыток "свалить" Кличко больше не будет, - советник Кличко Бахматов

Об этом он заявил в интервью Bihus.info, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день команда Кличко не является командой Зеленского, но я бы не сказал, что она оппонирует. Есть Зеленский, законно избранный и народный президент, реально очень крутой, у него части команды, разные полюса, и есть господин Кличко – законно избранный мэр 5 лет назад ... " - сказал Бахматов.

То, что происходило в публичных и непубличных пространстве между главой ОП Андреем Богданом и Кличко, Бахматов назвал фарсом и дешевым выступлением.

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"Кличко – это мэр, а Богдан – это руководитель Офиса президента, почему он должен троллить мэра? И вообще, что такое троллить? Ты должен давать факты, прокуратура должна давать какие-то запросы, СБУ и т.д. ... все остальное - это такой фейерверк без результата", - пояснил он.

Бахматов считает, что больше попыток "свалить" Кличко со стороны Банковой не будет - "Уже есть, чем заниматься".

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