Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"При участии прокуроров САП в Антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Одесского городского главы в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. На заседании прокурор объявил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и сторона защиты выступили с вступительными речами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее заседание назначено на 10:00 22 ноября.

Напомним, 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

Как утверждает САП, мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. В декларации за 2015 год незадекларированное состояние мэра, определенное при помощи экспертиз, оценивается на сумму 33,5 млн гривен, а за 2016 год - на 18,7 млн гривен.

Все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Тем не менее, как считают следователи, он по-прежнему связан с ней "совместным бытом". Кроме того, одна из двух дочерей пары родилась уже после официального развода.

Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело - "метод давления" на него и членов его семьи.

Отметим, что вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.

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